نجوم الفن ينعون نادية لطفي.. وداعا جميلة الجميلات

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العين الإخبارية - صفوت دسوقىالثلاثاء 2020/2/4 05:23 م بتوقيت أبوظبي
الفنانة المصرية نادية لطفي
ألقى نبأ رحيل الفنانة المصرية نادية لطفي، الثلاثاء بأحد مستشفيات القاهرة، بظلاله الحزينة على الوسط الفني في العالم العربي، وتسابق النجوم للتعبير عن حزنهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على "أنستقرام": "وداعا جميلة الجميلات، كم كنت أحبك".
وكتب الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر على حسابع: "وداعا نادية لطفي"، وعلقت الفنانة الكبير نبيلة عبيد على رحيل صديقة عمرها قائلة: "هتوحشينا.. البقاء لله في الفنانة القديرة نادية لطفي".
وقالت الفنانة هنا شيحة على حسابها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلتِ ولن ترحلي، ستظل نادية لطفي في ذاكرتنا وفي قلوبنا"، فيما كتبت الفنانة نهال عنبر كلمات مليئة بالحزن الشديد: "وداعا الفنانة العظيمة نادية لطفي، ربنا يرحمها برحمته الواسعة، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".
علّق أمير كرارة: "وداعا نادية لطفي، إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما نعى الفنان أحمد السقا الفنانة الكبيرة قائلا: "رحمة الله عليها وربنا يصبر أهلها، إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن الفنانة نادية لطفي رحلت عن عمر يناهز الـ83 عاما، واسمها الحقيقي "بولا محمد لطفي شفيق".
ولدت نادية لطفي في 3 يناير 1937، وتزوجت 3 مرات وبدأت مسرتها الفنية عام 1958 بفيلم "سلطان" أمام فريد شوقي، ويضم أرشيفها الفني نحو 47 فيلما أبرزها "المومياء، الخطايا، السمان والخريف والناصر صلاح الدين"، وقدمت عملا تليفزيونيا واحدا هو مسلسل "ناس ولاد ناس" ومسرحية وحيدة باسم "بمبة كشر".
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