هذا النجم يتفوق على براد بيت.. وهو الأكثر وسامة في العالم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حين أنه من المعتاد الكشف عن قائمة الأجمل والأكثر أناقة بين السيدات والنجمات، إلا أن منافسات الجمال لا تقتصر فقط على السيدات، فحتى الرجال يكون لهم منافسات للوسامة.

ومؤخرا، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن قائمة أكثر النجوم وسامة في العالم، وبينما اعتدنا على خطف "براد بيت" و"توم كروز" للقب، إلا أن نجم فيلم "توايلايت الشهير"، جاء في الصدارة هذا العام.

كشف خبراء "مقياس النسبة الذهبية اليونانية للجمال"، والذي يختص بتحديد الوجه المثالي، النقاب عن قائمة أكثر الرجال وسامة، وخطف النجم "روبرت باتينسون"، بطل فيلم "توايلايت"، المركز الأول ليحصل على لقب الرجل الأكثر وسامة في العالم.

تغلب "روبرت" 33 عاما على مجموعة من أبرز نجوم هوليوود، من بينهم براد بيت وجورج كلوني وآخرون، بينما تذيل القائمة، الممثل رايان غوسلينغ.

وجاء "روبرت" في المركز الأول، وحصل على نسبة 92.15 % لمدى وسامته ومثالية ملامحه، وأوضح الخبير "جوليان دي سيلفا"، أن روبرت تميز بسمات كلاسيكية وفك منحوت ومحدد بدقة، على عكس شفتيه اللتين يطغى عليهما الشكل الرفيع والمسطح.

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وبخطف "روبرت" المركز الأول، جاء الممثل البريطاني "هنري كافيل" (36 عاما) في المركز الثاني، بنسبة 91.64 %، وتبعه "برادلي كوبر" (45 عاما) في المركز الـ 3 بنسبة 91.08 %.

على عكس ما يتوقعه الكثيرون، لم يحصل "براد بيت" (56 عاما) على المركز الأول، حيث جاء في المركز الـ 4، وتم تقييم وسامته بـ 90.51 %، وأوضح "دي سيلفا" أن أنف براد حصل على أقل نسبة فيما يتعلق بتحديد مثالية كل جزء من الملامح، بينما أوضح أن المسافة أو التباعد بين عينيه مثالي.

وبنسبة بلغت 89.91 %، جاء جورج كلوني (58 عاما) في المركز الـ 5، وتبعه في المركز الـ 6، "هيو جاكمان" (51 عاما) نجم سلسلة "إكس مين"، مع تقييم وسامته بنسبة 89.64 %.

بينما كان المركز الـ 7 من نصيب ديفيد بيكهام (44 عاما)، حيث حصل على نسبة 88.96 %، وتلاه "إدريس إلبا" (47 عامًا) في المركز الـ 8 بنسبة 88.01 %، وجاء كاني ويست (42 عاما)، زوج كيم كارداشيان في المركز الـ 9، بعد تقييم وسامته بنسبة 87.94 %.

وفي حين أن أنف رايان غوسلينغ (39 عاما)، يعد هو الأكثر مثالية من بين النجوم الذين سبق ذكرهم أعلاه، إلا أن رايان تذيل القائمة وجاء في المركز الـ 10 والأخير بحصوله على نسبة 87.48 %.