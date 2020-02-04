بلال الحموي يحجز مكانه أمام باسل خياط ونادين تحسين بيك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثبت الفنان السوري الشاب بلال الحموي موهبته في الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية كنان في المسلسل السوري مسافة آمان.

وقدم الحموي دورا مميزا، جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجمهور بأدائه المميز وموهبته، مؤكدين أنه سيكون له شأن كبير في عالم التمثيل والدراما.

واستطاع بلال حجز مقعده في أهم الأعمال التي ستعرض هذا العام، وهو مسلسل "عهد الدم" وأمام نجم كبير بحجم الفنان باسل خياط، ويجسد الحموي دور ابن الأخير والفنانة نادين تحسين بك في العمل الذي سيعرض حصريا على منصة شاهد والمأخوذ عن مسلسل صربي.

ويروي المسلسل قصة رجل يحب عائلته "باسل خياط" والمتزوج من "نادين تحسين بك" ولديه ابن "بلال الحموي" وابنة" ليا مباردي"، وتنقلب حياته بعدما يتسبب بوفاة ابنة رئيس عصابة إثر اصطدام سيارته بسيارتها، ويقرر والد الفتاة الانتقام منه ولكن على طريقة العصابات، فيطلب منه التحول إلى قاتل مأجور، وإلا سيبدأ بفقدان عائلته واحدا تلو الآخر.

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ويضطر هذا الرجل لمجاراة الأمر من أجل حماية عائلته التي يعشقها؛ ما يضعه بالعديد من المواقف الصعبة والقرارات المصيرية، بالإضافة لوجود عائلته المستمر في دائرة الخطر.

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية، فيما أبدى الكثيرون ارتياحهم وتفاعلهم لطاقم العمل كافة، مؤكدين أنهم جميعهم يملكون موهبة كبيرة ستساعد على نجاح المسلسل بمن فيهم النجوم الشباب.

وبالعودة إلى مسلسل مسافة آمان والذي يعد انطلاقة الفنان الشاب بلال الحموي، فقد استطاع تقديم دور مركب لشاب فقد عائلته بسبب الأزمة السورية، واضطر للعيش في "فان" وحيدا، ويصادف هذا الشاب العديد من المشاكل والتنمر من قبل الأشخاص حوله، إلا أنه يحاول إخفاء حقيقة فقدانه لأسرته.

ويتعرف كنان على عائلة صغيرة مكونة من أب يدعى مراد "جرجس جبارة" وابنة تدعى نور "حلا رجب"، واللذان يقرران احتضان كنان قبل معرفتهما بحقيقة ما يمر به، ثم عند معرفته يجعلانه جزءا من عائلتهما الصغيرة من أجل مساعدته ورعايته بشكل آمن ولحمايته من المشاكل التي يواجهها، وحاز المسلسل خلال وقت عرضه على إعجاب الجمهور بشكل كبير.