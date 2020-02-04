أم كلثوم في ذكرى رحيلها.. هكذا كان تكريمها في سوريا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلت ذكرى رحيل كوكب الشرق الفنانة المصرية أم كلثوم يوم أمس الاثنين الموافق الثالث من شهر فبراير، والتي بالرغم من مرور سنوات طويلة على وفاتها لكنها ما زالت رمزا في عالم الغناء، لم تستطع أي من النجمات الاقتراب من شهرتها ولا قدراتها.

وبعد وفاتها ومع استمرار فنها حتى يومنا هذا، حاول صناع الدراما تكريم أم كلثوم بإنتاج أعمال تتناول سيرتها الشخصية والفنية؛ إذ تم تقديم سيرة حياتها في أكثر من عمل فني جسدته عدد من نجمات مصر أبرزهن فردوس عبدالحميد في فيلم "كوكب الشرق"، صابرين في مسلسل "أم كلثوم"، ياسمين رئيس في فيلم "البحث عن أم كلثوم"، المطربة مروة ناجي في المسلسل الإذاعي "أم كلثوم".

وكان للكاتبة السورية الشهيرة دلع الرحبي طريقتها الخاصة في تكريم كوكب الشرق أم كلثوم قبل ما يقارب الـ 15 عاما من خلال مسلسل "عصي الدمع".

لم يكن المسلسل عن سيرة أم كلثوم، ولم يتحدث في الأصل عن الماضي ولا عن حياة أي فنانة أو مطرب، بل جاء تكريم الرحبي للفنانة الراحلة مختلفا ومميزا.

المسلسل الذي حمل اسم قصيدة أبي فراس الحمداني "عصي الدمع" والتي غنتها أم كلثوم، جاءت شارته من القصيدة المغناة أيضا بصوت هالة أرسلان وحمل في بدايته إهداء إلى الفنانة الراحلة، يتحدث عن زهرية "منى واصف" عاشقة أم كلثوم، وحفيدتها رياض العمري "سلافة فواخرجي، والتي تعيش معها بعد وفاة والدها وانفصاله عن والدتها، وترعرعت على عشق أم كلثوم وتاريخها.

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لم تخل أي حلقة من عرض أغنية من أغاني الراحلة كوكب الشرق، كما سردت الكاتبة العديد من تفاصيل حياة أم كلثوم على لسان الحاجة زهرية، والتي تسمع أغانيها في كل الأوقات وتعرف تفاصيل حياتها الشخصية بالإضافة لعشقها الكبير لفنها.

عُرض العمل في عام 2005 وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة جمال سليمان، يارا صبري، جلال شموط وآخرين ومن إخراج حاتم علي.

ويروي قصة المحامية رياض العمري والتي تكافح في الحياة من أجل حقوقها وحقوق كل السيدات بشكل عام، وتقع في حب رياض المرادي "جمال سليمان" والذي تظنه مختلفا عن الجميع، لتنصدم بعد الزواج بحقيقته، بالإضافة لفاجعتها بوفاة جدتها التي تحبها بشكل كبير ومختلف.