"راكون" يقتحم غرفة هيفاء وهبي في المكسيك









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو طريف للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أظهر دخول حيوان "الراكون" إلى غرفتها في الفندق الذي أقامت فيه خلال تواجدها في المكسيك لإحياء حفلها الحاشد ضمن فعاليات "فاغانرا".

وجاء التوضيح في التعليق المرفق بالفيديو المتداول الذي ورد فيه تصريح "وهبي": "مبارح بعد الحفلة فجأة دخل علينا هيدا الشي يلي أول مرة بشوفو وصاروا البنات من ورا القزاز يتشاطروا عليه ومن دقيقة كان صريخن واصل لقبرص، طبعاً أنا ما بتوصى صريخي وصل لمطار بيروت. شو هيدا؟".