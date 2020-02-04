شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وشيرين رضا ينضمان لنجوم الفن المودعين لنادية لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد إمام، الفنانة الكبيرة نادية لطفى التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، وكتب محمد إمام على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، منذ قليل، ناعيا شقراء السينما المصرية قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي".



محمد امام ينعى نادية لطفى

كما عبرت الفنانة شيرين رضا عن حزنها من خبر وفاة النجمة الكبيرة نادية لطفى، ونشرت صورتها على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، وقالت ناعية: "الله يرحمك يا جميلة جميلات الزمن الذهبي ???? نادية لطفي".



شيرين رضا تنعى رحيل نادية لطفى

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يشار إلى الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة خلال تواجدها بالمستشفى، حيث دخلت فى غيبوبة إلى أن توفيت اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يشيع غدا جثمان الفنانة الكبيرة نادية لطفى من مستشفى المعادي ويقام العزاء يوم الخميس بمسجد الشرطة.

كما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن جنازة النجمة الكبيرة نادية لطفى سيتم تشييعها بعد ظهر غدا الأربعاء من مسجد مستشفى المعادي العسكري، ليتم دفنها بمقابرالأسرة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء بعد غد الخميس فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وقدمت الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي 76 فيلماً خلال مشوارها الفني التي استمر 35 عاماً، حيث بدأت حياتها الفنية حين اكتشفها المنتج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد "سلطان" مع النجم "فريد شوقي عام 1958، وانطلقت بعدها كنجمة سينمائية مهمة حتى عام 1988 والذى قدمت فيه آخر أفلامها وهو "الأب الشرعى" مع محمود ياسين وشكرى سرحان وإخراج ناجى أنجلو.