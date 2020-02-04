شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تدخل عالم الـ"الفوتوسيشن" فى صور بعنوان "متشيحة حاتشم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة صاحبة الإفيه الأشهر "متشيحة حاتشم" عالم الفوتوسيشن ونشرت مجموعة من الصور بـ"نيو لوك" جديد

وانضمت الفنانة بدرية طلبة لفريق عمل مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، ومقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع بدرية بمحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "نسر الصعيد"، ومن المقرر أن تجسد بدرية دوراً محورياً فى الأحداث .

وفى سياق آخر، انتهت بدرية طلبة من تصوير دورها فى مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، حمدى المرغنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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كانت أخبار قد تم تداولها عن استعانة شركة جوجل بصوت بدرية طلبة بخصائص التوجيه الصوتى بخدمة الخرائط، تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتقت مع مسئولى "جوجل" فى مصر لعرض الفكرة ومناقشتها.

وتواصل الخليج 365، مع الفنانة بدرية طلبة، وقالت:" هيتعمل إبلكيشين بصوتى و الناس تختار تشغل مين، وبالنسبة بالتعاون مع جوجل فيه تعاون لأنى هشتغل على الخريطة بتاعتهم أكيد لكن أكيد مش هكون بديل للصوت بتاعهم، وأوضحت بدرية طلبة أن هذا توضيح منها لما أثار من جدل و تكذيب لما صرحت به عن تعاونها مع جوجل".