شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الانتهاء من تصوير الرابع.. بدء التحضير لموسم خامس من Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسلسل الخيال والمغامرة الشهيرة Stranger Things، عن البدء في تحضيرات الموسم خامس جديد من السلسلة الشهيرة، بالرغم من عدم الانتهاء من تصوير الموسم الرابع الذي بدء تصويره في نوفمبر الماضي.

وكانت الصفحة الرسمية للمسلسل قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عن بدء تصوير الحلقات الأولى من الموسم الرابع للسلسلة، الحائزة على تقييم 8.8 عبر موقع imdb الشهير، ونشرت الصفحة عبر موقع الصور الشهير انستجرام، صورة من السيناريو الخاص بالفصل الأول للموسم الرابع، بعد ان نجح الموسم الأخير في حصد شعبية كبيرة.

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كما كشفت الشركة المنتجة عن التوصل لاتفاق مع الأخوان دنفر لانشاء مجموعة من الأفلام والمسلسلات الجديدة المتعلقة بالسلسلة الشهيرة، على أن تعرض على مدار السنوات القادمة، وهو ما كشفاه على التعليق الذى صاحب التيلر الذى كتب عليه "لم نعد فى هوكينز".

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.