شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يحصد 5 جوائز بمهرجان جميعة الفيلم تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام يوم السبت القادم الثامن من فبراير حفل ختام وتوزيع تكريمات وجوائز الدورة الـ 46 لـ مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية بسينما محمد فريد بوسط البلد، والتي أعلنت إدارة المهرجان برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع عن نتائج لجنة التحكيم برئاسة الناقد الكبير كمال رمزي، حيث تمكن فيلمي "الفيل الأزرق 2" و"لما بنتولد" من الحصول علي نصيب الأسد من الجوائز.

حصل فيلم "لما بنتولد" علي جائزة أحسن فيلم بينما حصلت الممثلة سلمي حسن علي جائزة أحسن ممثلة دورأول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان علي جائزة أحسن ممثلة دورثاني، بينما حصل المخرج تامرعزت علي جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس علي جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي علي شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

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أما فيلم "الفيل الأزرق 2" فقد حصل علي جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد بينما حصلت ناهد نصر الله علي جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقارهشام نزيه علي جائزة الموسيقي، وأخيرا حصل المونتير أحمد حافظ علي جائزة أحسن مونتاج.

بينما حصل الفنان محمد سعد علي جائزة أحسن ممثل دورأول عن دوره في فيلم "الكنز 2" ، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف"، بينما حصل باسم سمرة علي جائزة أحسن ممثل دورثاني عن دوره في فيلم "ولاد رزق2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل علي جائزة الديكورعن فيلم "الضيف" بينما حصل مديرالتصوير أحمد يوسف علي جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، بينما حصل فيلم "بين بحرين" علي جائزة أفضل أفيش لمصمم الأفيشات ماهر دياب.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن جائزة أعضاء الجمعية والجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يقام بعد العروض حصل فيلم"الضيف" للمخرج هادي الباجوري علي أعلي الأصوات.