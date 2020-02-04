شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجزء الثانى من ألبوم "شهد الحروف" لـ ماجد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل المطرب ماجد المهندس طرح الجزء الثاني من ألبومه الغنائي الجديد "شهد الحروف" من ألحان الموسيقار طلال، ويأتي الجزء الثاني من الألبوم بعد أن طرح الجزء الأول مع بداية شهر يناير 2020 ، ويشمل الجزء الجديد من الألبوم أغانى وألحان متنوعة يعتمد عليه الموسيقار طلال في كل أعماله ليكون لماجد المهندس نصيب منها، مما أثمرعن ألبومين غنائيين دفعة واحدة، من إشراف خالد أبو منذر .









ويضم الألبوم 10 أغنيات وهي: قاضي غرامي ، يكفي غياب ، عيد ميلاد ، المسألة فيها إن ، بنام ، شهد الحروف ، جفن الليل ، شمسك غايبة ، ياللي احبك موت ، لحظة هواي ، وتعاون المهندس في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء وهم : بدر بن عبدالمحسن ، سعود بن عبدالله ، خالد المريخي ، يوسف الشطي ، فهد بن خالد ، دايم السيف ، وتوزيع كل من : حسام كامل ، زيد عادل ، مدحت خميس ، خالد عز ، سيروس .

ماجد المهندس كشف عن سعادته الكبيرة وفخره الشديد بتقديم هذه الأغاني والتعاون مع الموسيقار طلال بمشاركة أهم الشعراء في الوطن العربي، ويأمل إن يتكررهذا التعاون في المستقبل، لتقديم فن طربي متميز .

وطرح المطرب ماجد المهندس مؤخرا أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "كل السماء"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.