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درة وهند صبرى ينعيان الفنانة صاحبة الموقف الإنسانى والوطنى نادية لطفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة هند صبرى، الفنانة الكبيرة نادية لطفى، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، لترحل عن عمر ناهز الـ 83 عاما.

ونشرت هند صورة جمعتها بالفنانة نادية لطفى، وعلقت عليها "رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره كان لي شرف لقائها العام الماضي وزيارتها أكثرمن مرة بعدها .. رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والإنساني والوطني رحم الله نادية لطفى"

هند صبرى ودرة
هند صبرى ودرة

 

فيما نشرت درة صورة للفنانة نادية لطفى، وعلقت عليها الله يرحمك .. ولروحك السلّام يا جميلة الجميلات"

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درة
درة

 

يشار إلى الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، حيث دخلت فى غيبوبة إلى أن توفيت، ومن المقرر أن يشيع غدا جثمان الفنانة الكبيرة نادية لطفى من مستشفى المعادي ويقام العزاء يوم الخميس بمسجد الشرطة .

وقدمت الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي 76 فيلماً خلال مشوارها الفني التي استمر 35 عاماً، حيث بدأت حياتها الفنية حين اكتشفها المنتج رمسيس نجيب ورأى فيها بطلة فيلمه الجديد "سلطان" مع النجم "فريد شوقي عام 1958، وانطلقت بعدها كنجمة سينمائية مهمة حتى عام 1988 والذى قدمت فيه آخر أفلامها وهو "الأب الشرعى" مع محمود ياسين وشكرى سرحان وإخراج ناجى أنجلو.

 

 

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