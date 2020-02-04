شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وداعا لويزا.. رحلت نادية لطفى صاحبة أجمل ابتسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت صباح اليوم الفنانة نادية لطفى، عن عمر يناهز الـ 83 عاما، بعد تاريخ حافل بالأعمال الفنية المهمة، التى تعد علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، وهذه معلومات يجب أن تعرفها عنها.

اسمها الحقيقى بولا محمد لطفى شفيقولدت فى 3 يناير عام 1937 وقفت على المسرح لأول مرة وعمرها 10 سنوات ابتعدت عن المسرح بسبب نسيانها لـ"حوار المسرحية" تزوجت ثلاث مرات لديها ابن وحيد هو أحمد عادل البشارى

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- أول ظهور لها كان فى فيلم "سلطان" أمام الراحل فريد شوقى عام 1958

- شاركت فى أكثر من 75 عملا سينمائيا

- شاركت فى عمل درامى واحد مسلسل "ناس ولاد ناس"



