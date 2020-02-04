نبيل الحلفاوي ينعى نادية لطفي: "تاريخ متفرد فنيا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، عن عمر يناهز الـ83 عاما.
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" ناديه لطفي تاريخ متفرد فنيا ووطنيا وإنسانيا، فنانة حقيقية ذات جمال متميز وحضور خاص، شكلت علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، رحمك الله بقدر عطائك الإنساني وبقدر ما كنت تتمتعين به من صدق ووضوح وصفاء نفس وطيبة قلب".
وعانت النجمة الراحلة الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.
تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.
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