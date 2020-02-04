مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينعى نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي غيبها الموت اليوم الثلاثاء الموافق فبراير عن عمر يناهز 83 بعد أزمة صحية.

وأكدت إدارة المهرجان أن الفنانة الراحلة صنعت تاريخاً كبيراً سيظل عالقاً في ذاكرة جمهور السينما في مصر والوطن العربي، وستظل باقية بيننا بأعمالها الخالدة.

وأشارت إدارة المهرجان أن جائزة أحسن ممثل بالمهرجان التي انطلقت في دورته الأولي عام 2017 تحمل اسم الفنانة نادية لطفي، وكانت الفنانة الوحيدة الموجودة علي قيد الحياة التي تحمل إحدى جوائز المهرجان اسمها.

نادية لطفي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وولدت عام 1937، تعتبر من أهم نجمات الصف الأول، في العصر الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، "أبي فوق الشجرة"، وغيرها.