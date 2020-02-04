عايزة أسمع صوت محمود".. شهيرة تكشف تفاصيل آخر مكالمة لها مع نادية لطفي"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعربت الفنانة شهيرة عن حزنها لرحيل الفنانة نادية لطفي، مؤكدة أنها في آخر مكالمة جمعتهما اتفقتا على زيارتها، وبصحبتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وكشفت شهيرة تفاصيل مكالمتها الأخيرة مع الفنانة الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "كنت اتفقت معاكي من ١٣ يوم تقريبا إني هزورك قولتيلي يلا تعالي قلتلك أنا هكلم دلال عبد العزيز وهنيجي سوا وقالتلي بشوق عايزة أسمع صوت محمود وحشني قلتلها نايم مره تانية حبيبتي".

وتابعت: "وكنت بعزيها في وفاة زوجة ابنها وإزاي كانت بتحبها وأن ابنها أحمد ماكانش بيسيبها طول فترة مرضها، وللأسف أصرت هي تروح المدافن والمشوار بالنسبة لها صعب ومن يومها تدهورت الحالة، ودخلت العناية المركزة، ولكني لم أتخيل أنها النهاية (درس) لا نؤجل زيارة الحبايب وخاصة المرضى منهم مهما كانت الحالة مستقرة فبين ((طرفة عين وأنتباهتها يغير الله من حال إلي حال)) الله يرحمك يا حبيبتي برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء ويرزقك الجنة ونعيمها يا رب، وداعا جميلة جميلات السينما المصرية".

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ورحلت الفنانة نادية لطفي اليوم عن عمر 83 عاما، بعد صراع مع المرض، وعانت النجمة الراحلة قد عانت خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.