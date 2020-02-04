تلميذتِك.. بكلمات مؤثرة إلهام شاهين تنعى نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت إلهام شاهين الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونشرت إلهام صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" حبيبتى الغالية فى ذمة الله .. سأفتقد حنانك و إحتوائك لى و سؤالك عنى يا أغلى الناس و أجمل قلب وأعظم فنانة .. لن يأتى الزمن بمثلك فنيا و إنسانيا .. علمتينا و أسعدتينا و أثرتى فينا . . أفتخر إنى تلميذتك وأكبر لحظات سعادة فى حياتى كانت فى قربى منك .. وداعا يا غاليه .. لن ننساكى أبدا و ستظلى حاضرة معنا بفنك الجميل الذى يسعدنا .. و إنشاءالله مثواكى الجنه .. والله يصبر كل محبينها".

وعانت النجمة الكبيرة خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها