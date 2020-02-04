إليسا تنعى نادية لطفي: "كتير زعلانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" شو حزين رحيلك يا نجمة النجمات، نادية لطفي آخر العمالقة بالأعمال اللي كلنا حبيناها وحبينا من خلالها، بيروت ولبنان اللي إلن محل خاص بقلبك كتير زعلانين عا رحيلك، تكون نفسك بالسما".

وعانت النجمة الكبيرة خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.