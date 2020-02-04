غدا.. عرض مسرحية "حزلقوم" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة كايرو شو، عرض مسرحية "حزلقوم"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، التي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وتعرض المسرحية على مدار 4 أيام، ابتداء من مساء غدِ الأربعاء الموافق 5 فبراير، وتستمر حتى 8 فبراير.

مسرحية "حزلقوم" بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، محمد سلام، ميرنا جميل، ومن إخراج مجدي الهواري.