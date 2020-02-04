هكذا نعت نبيلة عبيد صديقتها نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نبيلة عبيد،صديقتها الفنانة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز الـ83 عاما.

ونشرت صورًا للراحلة نادية لطفي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"هتوحشيني، البقاء لله في فنانتنا القديرة نادية لطفي".

كانت النجمة الراحلة قد عانت خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.