تراند اليوم : ممثلة تنهار أمام المحكمة أثناء اتهامها قطب هوليود باغتصابها

بعد أن طعنت في رجولته خلال الجلسة الماضية، لم تستطع الممثلة الأمريكية، جيسيكا مان، إكمال شهادتها خلال جلسة اليوم ضد منتج هوليود الشهير، هارفي وينشتاين، الذي تدعي أنه اغتصبها.

وانهارت "جيسيكا" في البكاء خلال إدلائها بشهادتها أمام المحكمة في نيويورك، إذ بدا أنها تعاني من نوبة فزع، وهي تحاول التنفس أثناء استجوابها، ما أدى فجأة إلى إنهاء شهادتها.

وانخرطت "جيسيكا" في البكاء في اليوم الثاني من إعطائها دليلاً على ادعائها بأن "واينشتاين" قام بالتبول عليها. وغادرت قاعة المحكمة، بعد أن وجدت صعوبة في التنفس.



وخلال إدلائها بـأقوالها أمام المحكمة، طُلب منها مرارًا تبرير اتهاماها لـ "واينشتاين" بأنه اغتصبها في أحد فنادق نيويورك عام 2013.

وادعى محامي وينشتاين في المحكمة، أن "جيسيكا" كذبت على عائلتها وأصدقائها العلاقة. فيما بررت قائلة: "لقد أحرجني سوء معاملته لي، ولم أكن أرغب في مشاركة الأمر مع ذلك. لن أصف ذلك بأنه كذب".

وتقول إن "واينشتاين" اغتصبها في غرفة في أحد فنادق نيويورك في مارس 2013 بعد حقن قضيبه بعقار لمساعدته في الانتصاب. وتقول أيضًأ إنه اغتصبها مرة أخرى بعد ثمانية أشهر في أحد فنادق لوس أنجلوس.

واعترف بالحفاظ على علاقة مع "وينشتاين" ، لكنها قالت إنها شعرت أنها مضطرة إلى ذلك لأن الابتعاد عنه كان سيضر بمسيرتها.

اعترفت أيضًا بمناسبة واحدة على الأقل مارست فيها الجنس بالتراضي مع وينشتاين.

وكانت قد قالت خلال جلسة محاكمته السابقة، إنه "لا يملك خصيتين ويبدو أن عضوه الجنسي من الذكور يشبه المهبل".

واتهمت "جيسيكا"، "وينشتاين" بإجبارها على ممارسة الجنس عن طريق الفم واغتصابها في عام 2013، ووصفته في شهادتها بأنها "مشوه جسديًا أو متحول جنسيًا"، زاعمة أنه "لا يملك خصيتين ويبدو أن عضوه الذكري يشبه المهبل".

وقالت الممثلة (34 عامًا): "في المرة الأولى التي رأيته فيها عاريًا تمامًا، شعرت أنه مشوه، وأنه مخنث، كانت لديه ندوب شديدة لم أكن أعرف أنه ربما كان ضحية حرق".

وتابعت في شهادتها المثيرة عن "وينشتاين": "ليس لديه خصيتان ويبدو أن لديه المهبل".

Advertisements

وقالت إنها تعرفت على المنتج الشهير في حفلة قبل سبع سنوات، وسرعان ما اهتم بها وبدأ يعرض عليها العمل معه.

وأخبرت المحكمة أنها عقدت عدة اجتماعات معه حول عملهما معًا، لكنه طلب منها جلسة تدليك في اجتماع مبكر، وأجبرها على ممارسة الجنس عن طريق الفم في اجتماع لاحق اعتقدت أنها ستناقش فيه القيام بدور في أحد أفلامه.

وادعت أن "واينشتاين" اغتصبها في فندق ب "مانهاتن" بعد حقنه القضيب حتى يحصل لديه الانتصاب. وأشارت إلى أنه منعها من مغادرة الغرفة وأجبرها على خلع ملابسها.

وتابعت في أقوالها لهيئة المحلفين: "لقد استسلمت عند هذه النقطة". واتهمت "وينشتاين" بالتبول عليها. وحين سؤالها عن نظافته الشخصية، وصفته بأنه "كان سيئًا للغاية.. كان قذرًا".

لكن "وينشتاين" جادل بأنهما كانا على علاقة توافقية استمرت لسنوات بعد الاعتداء الجنسي المزعوم، وأشار إلى العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها إليه وعبرت فيها عن حبها له.

وتعد "جيسكا" هي خامس ضحية للاعتداءات المزعومة تدلي بشهادتها في محاكمة "وينشتاين"، حيث يتهم بارتكاب جريمة اغتصاب من الدرجة الأولى والثالثة والاعتداء الجنسي الوحشي.

ويواجه وينشتاين خمس تهم تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وفي حال أدين بها جميعًا، سيواجه السجن مدى الحياة، علمًا أنه توصل إلى تسوية خارج المحكمة بقيمة 25 مليون دولار مع ضحاياه.

وضمت قائمة النساء اللواتي اتهمنه بالتحرش به، الممثلتين الأمريكيتين آشلي جود و روز ماكجوان، اللتين ما إن نشرتا مزاعمهما ضد هارفي، حتى تشجعت أخريات وفعلن الأمر نفسه.

ومنذ عام 2017، اتهمت أكثر من 80 امرأة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، الأمر الذي نفاه مرارًا.

وفي مقابلة قبل أسابيع، علق على الاتهامات بحقه، قائلاً: "أشرفت على صناعة أفلام من إخراج نسائي، وأفلام حول النساء أكثر من أيِّ مخرج أفلام آخر، وقد أتحدث عن الفترة الممتدة منذ حوالي 30 عامًا".