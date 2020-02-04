تراند اليوم : الموت يفجع فنانة شهيرة.. ما علاقة فجر السعيد؟

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن وفاة شقيق الممثلة الكويتية سعاد عبد الله.

وكتبت السعيد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معزيّة عبد الله بالقول:"خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة أمل عبدالله والفنانة الأسطورة سعاد عبدالله بوفاة أخيهم الوحيد سالم عبدالله الحمد".



وأضافت فجر السعيد قائلة :"الوفاة حدثت في أمريكا .. ولقد غادرت أم طلال وأولادها لحضور مراسم الدفن بناءً على طلب الفقيد أن يدفن هناك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله يصبركم على فراقه".



وكان آخر ظهور لعبد الله من خلال مداخلة هاتفية أجرتها أسرة برنامج "عالسيف" خلال حلقة عرضت منذ أيام قليلة وكان ضيفها الفنان الكويتي إبراهيم الصلال، وقالت: "في الأيام الخوالي من الجيل الذهبي كان الوضع في الوسط الفني مختلفًا تماما"