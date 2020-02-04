كايلي جينر تتكلف 100 ألف دولار على حفل ميلاد ابنتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - أقامت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، حفلاً خيالياً لمناسبة ميلاد ابنتها ستورمي الذي أتمت به عامها الثاني، بلغت تكلفته حوالي مئة ألف دولار أميركي.

وقامت كايلي بتصميم مكان ضخم للغاية، عبارة عن مدينة ألعاب كاملة ومجهزة، حيث بدأت بتصميم مدخل على شكل وجه ابنتها ستورمي، وتابعت بتصميم كل الألعاب والنشاطات في حفل عيد الميلاد على شكل وجه ابنتها.

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وكان الحفل أشبه بالكرنفال؛ حيث تواجد الراقصون والبهلوانيون، وتمكن الضيوف من الحصول على كنزات كتب عليه "Stormi World" أو "عالم ستورمي".

يشار إلى أن الحفل جمع الكثير من نجوم العالم من بينهم هايلي بيبر، صوفيا ريتشي، وصوفيا هتشينز، جون ليجند وكريسي تيجين، إضافة إلى والد ابنتها ترافيس سكوت الذي انفصلت عنه منذ أشهر، لكنهما اجتمعا سوياً لأجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.



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