كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - أقامت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، حفلاً خيالياً لمناسبة ميلاد ابنتها ستورمي الذي أتمت به عامها الثاني، بلغت تكلفته حوالي مئة ألف دولار أميركي.
وقامت كايلي بتصميم مكان ضخم للغاية، عبارة عن مدينة ألعاب كاملة ومجهزة، حيث بدأت بتصميم مدخل على شكل وجه ابنتها ستورمي، وتابعت بتصميم كل الألعاب والنشاطات في حفل عيد الميلاد على شكل وجه ابنتها.
View this post on Instagram
وكان الحفل أشبه بالكرنفال؛ حيث تواجد الراقصون والبهلوانيون، وتمكن الضيوف من الحصول على كنزات كتب عليه "Stormi World" أو "عالم ستورمي".
يشار إلى أن الحفل جمع الكثير من نجوم العالم من بينهم هايلي بيبر، صوفيا ريتشي، وصوفيا هتشينز، جون ليجند وكريسي تيجين، إضافة إلى والد ابنتها ترافيس سكوت الذي انفصلت عنه منذ أشهر، لكنهما اجتمعا سوياً لأجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"
كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر تتكلف 100 ألف دولار على حفل ميلاد ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.