جاد شويري: موقفان مضحكان حصلا مع سيرين عبد النور خلال تصوير كليب "ليله"

View this post on Instagram

صار فيكن تسمعو وتحضرو غنية #ليله الان على #انغامي الرابط بالبايو انشالله تعجبكن ❤️ Director and audio producer @jadshwery DOP @mounahsaliba Music producer @emdeejabr Composer @shady.hassan.official Lyricist #ahmed_ali_mousa @anghami