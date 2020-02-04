جاد شويري: موقفان مضحكان حصلا مع سيرين عبد النور خلال تصوير كليب "ليله"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - يتحدث المخرج والفنان اللبناني جاد شويري لـ"الخليج 365" بثقة عن نجاح كليب وأغنية "ليله" للنجمة سيرين عبد النور بعد رهانه على هذا الأمر.

فبعد أن أظهر سيرين في كليب "عادي" بالمرأة المضطربة أعادها غجرية مليئة بالدلال في كليب "ليله" الذي يعتبره فصل خصيصاً على مقاس سيرين لا غيرها.

"لم يكن هناك وجود للصعوبات"..بهذه العبارة ردّ جاد على سؤالنا عن الصعوبات التي واجهت الفريق خلال التصوير خصوصاً أن العمل تمّ تصويره في اسبانيا.

لمعرفة المزيد مما حصل مع سيرين عبد النور وجاد شويري خلال تصوير الكليب تابعوا هذا اللقاء:

من كواليس كليب "ليله"



جاد أخبرنا بداية عن تعاون "أنغامي" مع سيرين عبد النور في أغنية "ليله" ؟

سبق وتعاونت مع سيرين كمخرج ودائماً كنت أرى أن لديها مكاناً مميزاً في الفن وعندما استلمت ادارة الإنتاج في "أنغامي" من ضمن الأفكار التي وضعتها هو ضرورة أن تكون سيرين موجودة غنائياً على قدر ما هي موجودة في التمثيل.

وتابع: "شعرت أنه بإمكاني المساعدة في هذا الأمر، واخترنا لها أغنية "ليله" لأنها تشبهها وتليق بصوتها، وطلبت من الشاعر أن يكتب كلام فيه نوستالجيا غضافة إلى أن المود اللاتيني يليق بجمالها ومن هنا أتت هذه الأغنية".



رأينا أن العمل من انتاج "أنغامي" وأنت المنتج والمشرف الموسيقي ومخرج الكليب، كم كان هذا الأمر صعباً عليك كون هناك 3 أمور مطلوبة منك في نفس الوقت؟

لا يمكن أن أقول صعباً، كونني كنت أشعر بلذة خلال العمل مع سيرين وكوننا في "أنغامي" نحن من نقوم بانتاج العمل فهناك فريق كبير معنا يساعدنا، وكنت أشرف على كل ما يحدث، وساهمت بكل مراحل انتاج الأغنية من الاستوديو إلى اختيار الكلام المناسب واللحن وخيار السولو".

وتابع: "القصة لم تأخذ يوم أو يومين بل استغرقت وقتاً طويلاً، ولكن خلال فترة تصوير الكليب كان هناك بعض الصعوبات سببها يعود لوجودنا في بلد غريب ليس بلدنا، فالأصعب كان كل ما يتعلق بالأمور اللوجستية لا أكثر".



حدثنا عن فكرة الكليب والـ " story board" التي تمّ وضعها؟

قصة الكليب بسيطة حيث تتلاقى سيرين بشخص كان موجوداً في حياتها وتعود اليها كل الذكريات فيالتي جمعتهما معاً، من ثم في نهاية الكليب تكتشف أنه تجاوز المرحلة الصعبة التي تواجه حبهما لبعضهما البعض، وبات لديّه حبيبة غيرها".

وتابع: "الكليب صور في مدينة "تليدو" في اسبانيا، وأردت أن يكون هناك وجود لمناظر خلابة ومشاهد تشعرك وكأنك تحلم وأتصور أننا نجحنا في جل هذا الأمر حقيقة ملموسة".



في كليب "عادي" أظهرت سيرين كـ حورية بحر وفي كليب "ليله" غجرية، لماذا فكرت باعطائها لوكاً غجرياً؟

كليب "عادي" تطلب من سيرين الكثير من التمثيل كونها لعبت دور الشخصية المضطربة ، أما كليب "ليله" فكان أقرب إلى شخصيتها وهي غجرية لأن الاغنية فيها هذا "المود" ونحن موجودون في اسبانيا فمن الطبيعي أن أفكر باللوك الغجري خصوصاً وأنه كان يتطلب من سيرين أن تؤدي رقصة في الكليب.

أين تمّ تصوير الكليب وكم يوم استغرق؟

أكثر من يومين، فأحياناً كنا نحتاج إلى الشمس ليكون الضوء ممتازاً، فكنا نرتاح ومن ثم نعاود عملية التصوير، وتنقلنا بين عدد من الأماكن منها (مولان دون كي شوت)، لم تكن الأمور سهلة على الإطلاق.

من كواليس تصوير كليب "ليله"



رأينا سيرين ظهرت بأكثر من لوك ما السبب وهل كان كان التركيز على هذا الأمر أم أتى الأمر عفوياً رغم الملاحظة بالتركيز على لقطات الـ "Beauty Shoot"؟

ظهرت بأكثر من لوك لأنها تمرّ في فترة ذكريات، وكل فترة تحتاج فيها الى لوك مناسب وفي حال كنت لا تريد القيام بـ beauty shoot فان جمال سيرين يفرض نفسه لوحده.

كم موقع تصوير استخدمتم في الكليب؟

عدة مواقع صراحة، على سطح احدى المباني، وفي قلب شوارع اسبانيا .

ما المصاعب التي واجهتموها خلال التصوير؟

التنقل بمدينة "توليدو" ليس سهلاً، فكنا نضطر الى أن نمشي سيراً على الأقدام لضيق الطرقات، ولكن استطعنا أن نلتقط مشهد لـ سيرين وهي متعبة واضطر الموديل ليمسك بيدها لمساعدتها، فأتت هذهه اللقطة عفوية ولم تكن موجودة في "الستوري بورد".

المخرج جاد شويري



أكثر موقف طريف حصل معكم؟

طلبت ن سيرين الغناء خلال احدى المشاهد مع الموديل الذذي يرافقها وتظهر أنها مغرومة به، وبسبب انشغالنا بالتصوير سيطر الجوع عليها وقالت لي لا تطلب مني هكذا طلب وأنا جائعة، فأنا أتخايله وكأنه ساندويش برغر" (يضحك).

وذكر جاد موقف آخر حصل في مكان التصوير وهو صدور صوت من إحدى مكبرات الصوت الموجودة في المكان باللهجة الاسبانية، ما أصاب سيرين بحالة هلع، وعلمنا في النهاية أن مصدر الصوت لا علاقة لنا به.

هل خبرة سيرين في التمثيل تسهل عليك العمل معها وما الذي يميزها عن باقي النجمات؟

ذاكرتها رهيبة لا تنسى أي تفصيل، ومن كثر تعمقها بالدراما كان هناك تفاصيل صغيرة نفذتها باحتراف وطبقتها تلقائياً رغم عدم حاجتنا لها في تصوير الكليب.

من كواليس كليب "ليله"



وتابع: "سيرين كاملة متكاملة وطبيعتها تميزها عن غيرها وهذا النوع من الأغاني يليق بها وبصوتها ودلعها".



وكشف جاد في ختام حديثه لـ "الخليج 365 نت" عن سعادته بنجاح كليب "لو قامت القيامة" للفنانة لولا جفان، إضافة إلى تحضيره لأعمال مستقبلية ستجمعه مع كل من جورج وسوف وكارول سماحة والدوزي. كما تحدث جاد عن أغنيته الجديدة المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع فنان جديد يدعى يزن.

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