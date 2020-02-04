تطورات قضية حمزة مون بيبي.. ودنيا بطمة تشن هجوماً على هؤلاء: قبح الله سعيكم

هاجمت الفنانة المغربية دنيا بطمة، الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصيتها عبر موقع “إنستغرام”، مؤكدة أنها بريئة مما يورده الحساب من تصريحات على لسانها لأنه لا يمثلها.

وقالت بطمة من خلال رسائل تركتها عبر حسابها الموثق على “إنستغرام” عبر خاصية “الاستوري” إنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحساب خاصة أنه بدأ في الرد على المتابعين وترك رقم هاتف خاص للتواصل.وكتبت: “هذا الحساب ينتحل شخصيتي على الإنستغرام وسيتم مقاضاة مسيره أو مسيرته لأنه لا يمثلني أبدا ولست مسؤولة عن أي شيء يتعلق بهذا الحساب اللهم إني قد بلغت وشكرا”.

كما نشرت دنيا بطمة صورة أظهرت أن الحساب يتعامل مع أشخاص باسمها ورد على أحد المتحدثين بالقول: “أهلا أختي آه بدلتوه هذا الحساب الاحتياطي الآخر به مشاكل …”، وعلقت دنيا بطمة على هذه المحادثة قائلة: “قبح الله سعيكم”.

وأكدت دنيا بطمة على متابعيها بأن حسابها الموثق به “5 ملايين و500 ألف” متابع حقيقيين، كما كتبت في رسائل أخرى عبارات من الحكم قالت: “الله يكفينا خبث لطفاء المظاهر”، و”عذرا لمن لا أعجبهم اكرهوني لصراحتي خيرا من أن تحبوني لنفاقي”.

يذكر أن الأحداث تصاعدت وتيرتها بشان المتورطين في حساب “حمزة مون بيبي” مع اقتراب انعقاد الجلسة الخاصة بالفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها “ابتسام” والمقرر لها العاشر من فبراير الجاري.