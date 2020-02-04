بالفيديو: قصي خولي يتحدث للمرة الأولى عن إبنه.. وهذا ما قاله عن أزمة فيلا نانسي عجرم

في طريقته العفوية المحببة للجمهور، تحدث النجم السوري قصي خولي للمرة الأولى عن ابنه العميد والذي أصبح عمره الآن عاما ونصف العام، لافتاً إلى أنه يشارك في رعايته من تغيير الحفاضات له إلى حمامه وكل هذه الأمور.

وأضاف في لقاء ببرنامج “غدا أجمل” الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز بأنه منذ كان صغيرا كانوا ينادونه بـ “أبو العميد” تيمنا باسم والده، ولهذا السبب اختار هذا الاسم لابنه.

وعلق على حادثة فيلا النجمة نانسي عجرم مترحماً وبحزن على الشاب المقتول محمد الموسى، لافتاً الى أن “القضية إشكالية ولكنها حالياً في القضاء وأنا أثق به وبعد إصدار قراره يمكن أن نتكلم عنها”.

وأشار إلى أن “دوره في سرايا عابدين كان الأعلى أجراً ثم على عملين مع مفيد رفاعي، وكان أجر عالي جداً لا أعتقد أحد أخذه قبلي”.

وتحدث خولي أيضاً عن النجم جمال سليمان الذي كان أستاذه في فترة المعهد، وقام بتقليده بطريقو مميزة.

وذكر أن النجم السوري يستعد للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال 2020 للمرة الثانية إلى جانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعدما شاركها البطولة في الموسم الماضي من خلال مسلسل “خمسة ونص”.