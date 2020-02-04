بالصور: شذى سبت تفاجئ الجميع بعقد قرانها.. وتهنئة شقيقتها تحدث ضجة

فاجأت الفنانة البحرينية شذى سبت أمس (الإثنين) متابعيها بإعلان عقد قرانها من شاب لم تكشف عن هويته أو شكله.

ونشرت الفنانة عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام” صورة لها وصورة خلال التوقيع على عقد القران، لكنها تركت هوية زوجها مجهولة للجمهور. وعلقت قائلة: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني ما شاء الله تبارك الرحمن”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الخبر السعيد ونال المنشور اعجاب الآلاف منهم وترك العديد تعليقات التهنئئة والمباركة وتمنوا لها السعادة في حياتها الجديدة.

بدورها، عبرت شيلاء، شقيقة الفنانة البحرينية عن سعادتها وأحدثت ضجة كبيرة بين المتابعين بكلماتها الصادقة والنابعة من القلب خلال مباركتها لها، حيث كتبت عبر صفحتها: “أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني في هذه اللحظة، وتمنع كلماتي من التدفق، لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، وكلماتي تتراقص طرباً على نبضات قلبي، فأشدو لكِ بلحن سعيد: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما على الخير”.