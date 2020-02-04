نشر خالد الذهبي نجل الفنانة السورية أصالة نصري، صورة جديدة بعد تبرئته من تهمة “قتل شاب بالخطأ بعدما صدمه بسيارته”. وظهر خالد في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على تطبيق “إنستغرام” مبتسما ويجلس على عتبة سلم فيما يبدو.

يذكر أن أهل المجني عليه تصالحوا مع نجل الفنانة أصالة أمام محكمة جنح التجمع الخامس التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية، مقابل مبلغ مليون جنيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهل الضحية تنازلوا مقابل الدية.. شاهد: أول ظهور لنجل الفنانة أصالة بعد الإفراج عنه في جريمة قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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