بالفيديو: حيوان يقتحم غرفة هيفاء وهبي في المكسيك.. صريخي وصل لبيروت

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وأظهرت من خلاله دخول حيوان الراكون إلى غرفتها في الفندق حيث أقامت على هامش إحيائها حفلاً في المكسيك.

وأرفق المقطع بتعليق لها أوضحت فيه ما حدث وكتبت: “امبارح بعد الحفلة فجأة دخل علينا هيدا الشي يلي أول مرة بشوفو وصاروا البنات من ورا القزاز يتشاطروا عليه ومن دقيقة كان صريخن واصل لقبرص، طبعاً أنا ما بتوصى صريخي وصل لمطار بيروت. شو هيدا؟”. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على التطبيق.

ويشار إلى أن الفنانة أحيت حفلاً ضخماً في كانكون المكسيكية في إطار فعاليات “فاغانرا”.وأشعلت المواقع بسبب إطلالتها حيث اختارت فستاناً برتقالي اللون بتصميم مع ذيل أسود وبنفسجي من توقيع المصمم اللبناني العالم نيكولا جبران.

وتعليقاً على هذا اللوك كتبت على حسابها الخاص على “إنستغرام”: “أنا أحب مدينة مكسيكو.. حفل الليلة. أتمنى السعادة لكل من يقرأ كلماتي. صباح الخير عالناس الغير”.