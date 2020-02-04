جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا.. والأخيرة تصفه بالـ غنم

دخل المحلل السياسي اللبناني جوزيف أبو فاضل في مناوشات الفنانة اللبنانية إليسا، على خلفية تصريح لها لم يلق قبولًا منه، ما دعاه للتطاول عليها عبر حسابه على موقع “تويتر” فأطلق تغريدة قال فيها، إنها بلا أخلاق ولا شيء واختتمها بقوله: “قال فنانة مشرشفة قال”.

وفتحت تغريدته التي قال فيها نصًا: “أليسا تتطاول على فخامة الرئيس العماد ميشال عون وسماحة المرجع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله!!؟؟ ونسيت القول المأثور: “إذا أصبتم بالمعاصي فاستتروا، بلا أخلاق يا عيب الشوم عليكي، وبلا ولا شي بالخالص، قال @elissakh فنانة قال، قال مشرشفة قال” النار على الفنانة إليسا، حيث هوجمت من جانب مؤيدين لفكر جوزيف أبو فاضل.

ولم تصمت إليسا على هذا الموقف، بل شاركت جمهورها بتغريدة جديدة لها قيل لإنها موجهة للمحلل السياسي والصحفي جوزيف أبو فاضل والسياسة اللبنانية بشكل عام، إذ اتهمته بالجهل ووصفت من يروجون لأفكار الجهل التي تخرب الوطن بـ”الغنم”.

وكتبت إليسا في تغريدتها عبر موقع “تويتر” قائلة: “إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر، بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم! يا حرام شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم”.

وتعود تفاصيل تلك القصة إلى تصريح إليسا الذي لم يلق إعجاب جوزيف أبو فاضل بحسب تغريدته التي أرفقها بالتصريح وقالت إليسا: “أكثر كتاب لا أريد أقرأه هو كتاب العماد ميشال عون وأقول لكل السياسيين بينهم السيد نصرالله الله ينتقم منكم ونراكم تحاكمون وفي السجن”.