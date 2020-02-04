البيت الفني للمسرح ينعي الراحلة نادية لطفي

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنانة الكبيرة النجمة نادية لطفي، والتي وافتها المنية منذ قليل.

وقال البيت الفني للمسرح في بيان له :

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"بعد حياة حافلة بالأعمال السينمائية التي حفرت بأحرف من نور في تاريخ السينما المصرية ، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان".

يشار إلى أن رحلت الفنانة القديرة نادية لطفي عن عالمنا منذ ساعات، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.