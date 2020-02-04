إلهام شاهين ناعية نادية لطفي : وداعاً ياغالية

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة الراحلة نادية لطفي التي وافتها المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت الفنانة إلهام صورة جمعتها بها وعلقت عليها:" حبيبتى الغاليه فى ذمة الله.. سأفتقد حنانك وإحتوائك لى و سؤالك عنى يا أغلى

Advertisements

الناس و أجمل قلب و أعظم فنانه.. لن يأتى الزمن بمثلك فنيا و إنسانيا علمتينا وأسعدتينا و أثرتى فينا أفتخر إنى تلميذتك و أكبر لحظات سعادة فى حياتى كانت فى قربى منك وداعا يا غاليه لن ننساكى أبدا و ستظلى حاضرة معنا بفنك الجميل الذى يسعدنا وإنشاء الله مثواكى الجنه والله يصبر كل محبينها".

يشار إلى أن رحلت الفنانة القديرة نادية لطفي عن عالمنا منذ ساعات، وذلك عن عمر يناهز الـ 83 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.