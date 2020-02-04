احمد السقا يعزي نادية لطفى بهذه الكلمات

نعى الفنان أحمد السقا، القديرة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، و ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وعلق "السقا" على الصورة قائلًا : "وفاة الفنانة الكبيرة والقديرة نادية لطفى رحمة الله عليها وربنا يصبر اهلها انا لله وانا اليه راجعون". عليها وربنا يصبر اهلها انا لله وانا اليه راجعون". يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.

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