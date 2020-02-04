حكيم يودع نادية لطفي بكلمات مؤثرة

نعى المطرب حكيم، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". حرص حكيم على تعزيتها بكلمات مؤثرة قائلًا: "بكل الحزن والأسى ننعى الفنانة القديرة نادية لطفي وللأسرة خالص العزاء والبقاء لله". ننعى الفنانة القديرة نادية لطفي وللأسرة خالص العزاء والبقاء لله". Advertisements يشار إلى أن الفنانة نادية لطفي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. عن عمر ناهز 83 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.

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