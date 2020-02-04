بعد ساعات من رحيلها.. كلمات فناني مصر في وداع نادية لطفي

حرص العديد من الفنانين على نعي الفنانة القديرة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ83 عاماً بعد تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، وذلك على صفحتهم الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث علقت الفنانة شيريهان على خبر وفاة نادية لطفي قائلة "أعزي نفسي والفن والشعب المصري والعربي ومحبيها في

جميع أنحاء العالم لإنتقال هذه المبدعة الجميلة والإنسانة الرائعة إلى الرفيق الأعلى ".

كما كتبت الفنانة أنغام عزائها قائلة "البقاء لله في الفنانة القديرة والجميلة نادية لطفي"

وقامت الإعلامية لميس الحديد بتوديعها بكلمات مؤثرة قائلة:"لم تكن فقط "الحلوة" التي غنى لها حليم، لكنها كانت زمن

من الفن والثقافة والوطنية، تترك نجوميتها لتكون بجوار الجرحى في 56، اهب لتسجل مذابح صابرا وشاتيلا وتجوب العالم دعما للقضية الفلسطينية ، رحلت نادية لطفي، زمن كامل رحل معها".

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وقام الفنان أحمد مجدي بالتعزية قائلاً:"وداعا شقراء السينما المصرية نادية لطفي، فارقتينا لكن أعمالك العظيمة هتفضل معانا بتفكرنا بتاريخ جميل للسينما"

وكتب لها الفنان أحمد صلاح حسني "إنا لله وإنا إليه راجعون..البقاء لله"

وودعتها الفنانة الإماراتية ميساء مغربي قائلة "وداعاً لأجمل فنانت الزمن الجميل".