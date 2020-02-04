يسرا ناعية نادية لطفي: فقدنا قامة عظيمة من قامات زمن السينما العربية

نعت الفنانة يسرا الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت يسرا على المنشور قائلة: "فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدًا على قلبي، قامةمن قامات زمن السينما العربية الجميل، ومن أقرب الناس لي.. تركتي بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك.. حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.
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