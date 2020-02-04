محمد الألفي يستعد لطرح أولى أعماله السينمائية "رأس السنة"

يستعد الفنان الشاب محمد الألفي، نجل الكاتب الصحفي الكبير محمد حسن الألفي، لطرح العرض الخاص لفيلمه الجديد "رأس السنة"، اليوم الثلاثاء، في أحد دور العرض الشهيرة بالزمالك.
"رأس السنة" تدور أحداثه في ليلة
يذكر أن فيلم "رأس السنة"، تأليف حفظي، وإخراج صقر، في تجربته الأولى، بطولة كل من إياد نصار، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، علي قاسم، وأول ظهور قوي للفنان الصاعد، محمد الألفي.
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