تامر حسني ينعى نادية لطفى بهذه الكلمات

نشر الفنان تامر حسني صورة ينعى فيها الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك عبر خاصية الإستوري عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام. علق "حسني" عبر حسابه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. توفت منذ قليل الفنانة نادية لطفى عن عمر نهاز الـ83 عامًا بعد صراع Advertisements مع المرض.. نسألكم الفاتحة والدعاء". مع المرض.. نسألكم الفاتحة والدعاء". يذكر أن كانت الفنانة الراحلة دخلت في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية أخيرًا، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات.

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