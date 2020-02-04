لطيفة تركي تشعل تريندات السعودية بصور جديدة

أشعلت لطيفة تركي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب صور جديدة نشرتها.
وتفاجأ متابعي "سناب شات" للطيفة قبل يومين بمقطع فيديو تم بثه بطريق الخطأ حيث ظهر فيه وجهها لأول مرة ثم قامت بحذفه على الفورلتترك علامات استفهام عديدة حول سبب بث هذا الفيديو وهل كان مقصوداً أم لا ؟
وقامت لطيفة بإظهار شعرها في الفيديو وهي تقوم بتسريح شعرها، لتلفت النظر الي جمالها وقامت بتشغيل أغنية اليسا.
وبالرغم من حالة الجدل التي تسبب فيها الفيديو إلا أن لطيفة لم يصدر عنها أي تعليق.
وتعرضت لطيفة في وقت سابق أثناء زيارتها إلى باريس رفقة زوجها لانتقادات حادة بسبب محاولتها الترويج لبعض الماركات الفاخرة من الملابس التي ارتداها زوجها وأبناءها.
وفي ذات السياق اعتبر أنصار مشهورة سناب شات نجلاء عبدالعزيز، أن لطيفة تحاول تقليدها لكسب المزيد من الشهرة والمتابعين عبر مواقع التواصل.
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