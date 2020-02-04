فن ومشاهير

لطيفة تركي تشعل تريندات السعودية بصور جديدة

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أشعلت لطيفة تركي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية ، ‏وذلك بسبب صور جديدة نشرتها.‏

 

وتفاجأ متابعي "سناب شات" للطيفة قبل يومين بمقطع فيديو تم بثه بطريق الخطأ حيث ظهر فيه وجهها لأول مرة ثم قامت بحذفه ‏على الفور

لتترك علامات استفهام عديدة حول سبب بث هذا الفيديو وهل كان مقصوداً أم لا ؟

 

وقامت لطيفة بإظهار شعرها في الفيديو وهي تقوم بتسريح شعرها، لتلفت النظر الي جمالها وقامت بتشغيل أغنية اليسا.‏

وبالرغم من حالة الجدل التي تسبب فيها الفيديو إلا أن لطيفة لم يصدر عنها أي تعليق.‏

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وتعرضت لطيفة في وقت سابق أثناء زيارتها إلى باريس رفقة زوجها لانتقادات حادة بسبب محاولتها الترويج لبعض الماركات ‏الفاخرة من الملابس التي ارتداها زوجها وأبناءها.‏

وفي ذات السياق اعتبر أنصار مشهورة سناب شات نجلاء عبدالعزيز، أن لطيفة تحاول تقليدها لكسب المزيد من الشهرة والمتابعين ‏عبر مواقع التواصل.

 

 

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