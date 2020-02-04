ماجد المهندس يستكمل الجزء الثاني من "شهد الحروف" بتوقيع الموسيقار طلال

ميرنا وليد - بيروت - يستكمل الفنان ماجد المهندس طرح الجزء الثاني من ألبومه الغنائي الجديد "شهد الحروف" من ألحان الموسيقار د. طلال، بعد أن طرح الجزء الأول مع بداية شهر كانون الاول/ يناير 2020 .
ويأتي الجزء الجديد من الألبوم مفعمًا بالطرب والنغمات الموسيقية التي ترتقي بنفسها لتنتج قالباً تراثياً حضارياً وموسيقياً ثريًا ، يعتمد عليه الموسيقار طلال في كل أعماله ليكون لماجد المهندس نصيب منها ، مما أثمر عن ألبومين غنائيين دفعة واحدة ، من إشراف خالد أبو منذر.
يتضمن الألبوم ١٠ أغنيات وهي: قاضي غرامي ، يكفي غياب ، عيد ميلاد ، المسألة فيها إن ، بنام ، شهد الحروف ، جفن الليل ، شمسك غايبة ، ياللي احبك موت ، لحظة هواي ، وتعاون المهندس في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء وهم : بدر بن عبدالمحسن ، سعود بن عبدالله ، خالد المريخي ، يوسف الشطي ، فهد بن خالد ، دايم السيف ، وتوزيع كل من : حسام كامل ، زيد عادل ، مدحت خميس ، خالد عز ، سيروس .
وكشف ماجد المهندس عن سعادته الكبيرة وفخره الشديد بتقديم هذه الاغاني والتعاون مع الموسيقار طلال بمشاركة أهم الشعراء في الوطن العربي ، مؤكداً أمله ان يتكرر هذا التعاون في المستقبل ، لتقديم فن طربي متميز .
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