ماجد المهندس يستكمل الجزء الثاني من "شهد الحروف" بتوقيع الموسيقار طلال

ميرنا وليد - بيروت - يستكمل الفنان ​ماجد المهندس​ طرح الجزء الثاني من ألبومه الغنائي الجديد "شهد الحروف" من ألحان الموسيقار د. طلال، بعد أن طرح الجزء الأول مع بداية شهر كانون الاول/ يناير 2020 .

ويأتي الجزء الجديد من الألبوم مفعمًا بالطرب والنغمات الموسيقية التي ترتقي بنفسها لتنتج قالباً تراثياً حضارياً وموسيقياً ثريًا ، يعتمد عليه ​الموسيقار طلال​ في كل أعماله ليكون لماجد المهندس نصيب منها ، مما أثمر عن ألبومين غنائيين دفعة واحدة ، من إشراف خالد أبو منذر.

يتضمن الألبوم ١٠ أغنيات وهي: قاضي غرامي ، يكفي غياب ، عيد ميلاد ، المسألة فيها إن ، بنام ، شهد الحروف ، جفن الليل ، شمسك غايبة ، ياللي احبك موت ، لحظة هواي ، وتعاون المهندس في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء وهم : بدر بن عبدالمحسن ، سعود بن عبدالله ، خالد المريخي ، يوسف الشطي ، فهد بن خالد ، دايم السيف ، وتوزيع كل من : حسام كامل ، زيد عادل ، مدحت خميس ، خالد عز ، سيروس .

وكشف ماجد المهندس عن سعادته الكبيرة وفخره الشديد بتقديم هذه الاغاني والتعاون مع الموسيقار طلال بمشاركة أهم الشعراء في الوطن العربي ، مؤكداً أمله ان يتكرر هذا التعاون في المستقبل ، لتقديم فن طربي متميز .