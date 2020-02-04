دنيا بطمة تحذر محبيها من منتحل شخصيتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ صورة حساب مزور باسمها وأكدت انه ليس لها ولا علاقة لها بكل ما ينشر عليه. وتابعت معلنة أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكتبت : "هذا الحساب ينتحل شخصيتي على الإنستغرام وسيتم مقاضاة مسيره أو مسيرته لأنه لا يمثلني أبداً ولست مسؤولة عن أي شيء يتعلق بهذا الحساب اللهم إني قد بلغت وشكراً".

وتابعت: "هذا حسابي الوحيد على إنستغرام وموثق فيه الخمسة مليون والخمسمائة ألف متابع حقيقيين مشارياهمش وواخا يكون فبوه العافية مغنبدلوش بحساب فيه 14 متابع".

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