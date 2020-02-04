تفاصيل دفن وعزاء نادية لطفي.. ويسرا وإليسا ونانسي عجرم ينعينها

ميرنا وليد - بيروت - تقام صلاة الجنازة على الممثلة المصرية الراحلة ​نادية لطفي​ غداً الأربعاء، من مسجد مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، والعزاء سيقام يوم الخميس المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقد نعى عدد من الفنانين لطفي، والتي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، ومنهم ​تامر حسني​، الذي كتب في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت منذ قليل الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض نسألكم الفاتحة و الدعاء نادية لطفي".

​أنغام​: "البقاء لله في الفنانة القديرة والجميلة نادية لطفي".

​إليسا​: "شو حزين رحيلك يا نجمة النجمات. ناديا لطفي آخر العمالقة بالأعمال اللي كلنا حبيناها وحبينا من خلالها! بيروت ولبنان اللي إلن محل خاص بقلبك كتير زعلانين عا رحيلك. تكون نفسك بالسما".

​نانسي عجرم​: "خسرنا اليوم جميلة الشاشة المصرية والعربية، فنانة أعمالها رح تبقى بذكرياتنا الحلوة.. دايماً نادية لطفي وداعاً".

أحمد صلاح حسني: "ان لله وان اليه راجعون ... البقاء لله ناديه لطفي".

يسرا: "فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس لي.. تركتي بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك.. حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كارمن لبس: "وداعاً الفنانة الجميلة نادية لطفي".

مازن معضم: "جميلة الجميلات وداعاً نادية لطفي".

​هند صبري​: "رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره كان لي شرف لقائها العام الماضي وزيارتها اكثر من مرة بعدها رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والانساني والوطني رحم الله نادية لطفي".