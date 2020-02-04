ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة قديمة جمعت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ والفنانة السورية ​أصالة​، وتبين أنها إلتقطت لهما أثناء مشاركتهما في أوبريت الحلم العربي في العام 1997، كما ظهر في الصورة الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ والفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ والفنان التونسية ذكرى.

وركّزت تعليقات المتابعين على التغيير الذي طرأ على شكل الفنانين، إلا أن معظمها تناول موضوع الخلاف بين أصالة وأحلام، وتمنى المتابعون عودة الأمور إلى مجاريها بينهما.

وقد علّقت أحلام على الصور، قائلة: "الطول هيبة"، لكن يبدو أنها حذفت التعليق بعد ذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل خلافهما.. شاهدوا أصالة وأحلام كيف كانتا في العام 1997 - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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