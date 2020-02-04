والد سعد لمجرد يطلب من محبي ابنه القيام بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - طلب الفنان البشير عبدو مع محبي ابنه الفنان سعد المجرد أن يدعوا له بعد إحالة ملفه على غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بباريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا بريول. وسعد متواجد حاليا في باريس وينتظر الحكم النهائي لقضيته وعلى هذا الاساس ابدى والده استعطافه مع قضيته ودعا المتعاطفين من جمهوره ومعجبي ابنه التضامن معه والدعاء له.

وكان سعد قد أحيا حفلتن ضخمتين في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وحقق نجاحا لافتا من الحضور الذي كان موجودا من كل البلدان العربية

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