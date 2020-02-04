باسم مغنية يتحول إلى شيف مطبخ وداليدا خليل تدعمه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيها وهو يحضّر الطعام في كواليس تصويره مسلسل "سر" الذي يقوم ببطولته ويعرض حالياً.

وظهرت في الفيديو إلى جانبه الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ التي تشاركه بطولة العمل، مبديةً دعمها لمغنية قائلةً:"برافو باسم، أطيب نبولة رح ناكل اليوم من إيدين باسم".

يُذكر أن المسلسل من بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل وسام حنا، فادي إبراهيم، رواد عليو، ناتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، ونيكول جوي فارس.

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