ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- إطلاق 14 رصاصة على منزل وديع الشيخ وفاة الممثلة المصرية نادية لطفي خاص "الفن"- ناهد الحلبي: سأفاجئكم بدوري المختلف عما قدمته سابقاً خاص "الفن"- هذا ما قاله إيلي السمعان بعد إنطلاق "العودة‎" للمرة الأولى..هاني شاكر يغني باللبناني من ألحان وليد توفيق-بالفيديو أمل بوشوشة تنضم لمسلسل باسل خياط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": الموت يغيّب نادية لطفي.. وإطلاق رصاص على منزل هذا الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.