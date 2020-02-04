سعد المجرد يشارك في أوبريت عربي

الثلاثاء 4 فبراير 2020

سعد لمجرد

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد للمشاركة في أوبريت عربي ضخم يجمع ألمع نجوم الوطن العربي من بينهم: صابر الرباعي، شيرين، راغب علامة، أصالة، ولطيفة التونسية.



الأوبريت والذي يحمل عنوان " صناع الأمل" كشف عن تفاصيله الفنان التونسي صابر الرباعي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج إذاعي تونسي، وقال إن كل الذين سيشاركون فيه ، قد أكدوا مشاركتهم المجانية في هذا العمل ذو الطابع الإنساني والهدف منه هو نشر التسامح والذي سيكون برعاية دولة الإمارات.

من جهة أخرى، يستعد سعد المجرد لطرح كليب جديد بالتعاون مع فرقة فناير، وقد قام بتصوير الكليب في مراكش تحت إدارة المخرج عبد الرفيع العبديوي.

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وذكرت تقارير إعلامية، أن العمل الفني الذي كان من المنتظر طرحه بداية الشهر المقبل، تم تأجيله بعد إعادة فتح ملف الاغتصاب الذي يتابع فيه "لمعلم" بفرنسا ما جعله يتريث لبعض الوقت وفق ذات المصادر.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الفريق الذي اشتغل مع سعد المجرد في هذا العمل الفني وقع عقود صارمة تمنع تسريب أية مقاطع من كواليس تصوير فيديو كليب.

وكان الفنان المغربي عاد قبل أيام إلى فرنسا، بعد أن تمت إحالة ملف قضية المدعية لورا بريول، التي تتهمه باغتصابها داخل فندق ماريوت في باريس سنة 2016.

وقد نشر المجرد، عند وصوله إلى باريس، صورة له بالمدينة أرفقها بعبارة "أهلا في باريس".

يذكر أن القضاء الفرنسي قرر في جلسة 21 يناير الماضي قبول النقض الذي تقدمت به لورا ضد قرار المحكمة السابق وتحويل القضية من اغتصاب إلى اعتداء وعنف، وأعادت المحكمة بقرارها الجديد القضية إلى المربع الأول، حيث أرجعت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب.