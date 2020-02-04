- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى رشيد حول علاقتها بدنيا بطمة: الإخوة يتخاصمون فما بالك بالفنانين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
الفنانة المغربيةسلمى رشيد
رفضت الفنانة المغربية سلمى رشيد خلال حلولها ضيفة ببرنامج trending الذي يعرض على قناة mbc4، الخوض في موضوع " حمزة مون بيبي" وقضية تورط الفنانة دنيا بطمة في هذا الحساب.
وقالت سلمى في ردها على سؤال يخص حساب حمزة مون بيبي وتأذيها منه هي وبعض الفنانين: " كنت أود أن لا يأخذ موضوع هذا الحساب كل هذه الضجة، ولكنني أفضل عدم الحديث في موضوع يخص بلدي وأبناء بلدي".
أما عن علاقتها بدنيا بطمة والسبب الذي جعلها تقوم بعمل "بلوك" لحسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "الاسنتغرام"، قالت سلمى: " البلوك قديم بيني وبين دنيا بطمة، ولا علاقة له بحساب حمزة مون بيبي، ولكن هذا لا يعني أن هناك حقد وحسد بيننا، على العكس تماما، ولكن من الطبيعي أن تكون بيننا منافسة كوننا نعمل في نفس المجال، فالإخوة يتخاصمون فما بالك بالفنانين".
وعادت دنيا بطمة لتخاطب متابيعها من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قبل أيام عبر حسابها على سناب شات مجموعة من الفيديوهات وجهت من خلالها رسالة إلى جمهورها.
وقالت دنيا عن قضية تورطها في حساب حمزة مون بيبي: " أنا أثق في نزاهة القضاء المغربي، ولا تقلقوا لأجلي، فأنا يعول علي" وتابعت:"الله سبحانه وتعالى حينما يحب مؤمنا فهو يبتليه، وأنا راضية بحكم الله".
ولم تنس دنيا بطمة أن توجه الشكر لجمهورها، ولكن من ساندها ودعمها، هي وشقيقتها ابتسام.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى رشيد حول علاقتها بدنيا بطمة: الإخوة يتخاصمون فما بالك بالفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.