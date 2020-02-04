شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حفلات السعودية ملاذ النجوم العرب وهؤلاء أكثرهم مشاركة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أصالة نصري

تأتي بداية العام 2020 الفنية مُحمَّلة بعطاء فني زاخر للفنانين العرب، فقد أعادت للبعض توهجه عبر مسارح الفن بالسعودية والفعاليات الفنية التي تُقام في ظل تنوع جغرافي على خشبة مسارح الفن.



وبعد أن خاض معظم الفنانين العرب تجربة الحفلات الغنائية بالسعودية التي أصبحت ملاذًا لهم كالسباق "الماراثوني" في أفضلية الحضور والعطاء، وتقديم الجديد والمنفرد على المسارح الفنية بالمملكة، لتؤكد حفلات السعودية الصدارة العربية وتسحب البساط من المهرجانات العربية.

ويأتي تنوع الفعاليات والمواسم بمختلف مسمياتها ومسارحها المخملية هدفًا للنجوم العرب؛ ليُقاس من خلاله الشعبية والجماهيرية التي يمتلكونها لدى الجماهير السعودية، إضافة إلى أنشطتهم الفنية.

وتنفرد الفنانة أصالة نصري بواقع 18 حفلة غنائية في ظرف عام ونصف، بداية من أولى حفلاتها بالعاصمة الرياض بمناسبة عيد الفطر عام 2018، لتتغنى أيضًا على مسارح تبوك في اليوم الوطني السعودي في سبتمبر/ أيلول 2019، كما تغنت بالمنطقة الشرقية والعاصمة الرياض التي كان لها نصيب الأسد من نشاطها، حيث حظيت بمشاركة مستمرة إبان "موسم الرياض" الذي انطلق في أكتوبر الماضي 2019.

في حين تأتي الفنانة أنغام ثاني أكثر المشارِكات في حفلات السعودية، بواقع 15 حفلة غنائية انطلقت أولاها في حفلات عيد الفطر بالرياض في 2018، لتتوالى المشاركات التي تتغنى بها بتنوع المسميات والمناسبات، كما حظيت بمشاركة في جازان بمناسبة اليوم الوطني السعودي في سبتمبر الماضي، وفي جدة أيضًا باليوم الوطني لعام 2018، ليكون لأنغام حضور جماهيري كما هو الحال في مشاركاتها المتنوعة في "موسم الرياض" بتنوع الليالي الموسيقية.

ويأتي القاسم المشترك بين أصالة نصري وأنغام في الأغنية الخليجية التي تصدحان بها منذ أكثر من عقدين من الزمن، لتؤكد أصالة وفق تصريحاتها لـ "سيدتي" بأن من حسن حظها أن تكون أكثر فنانة عربية تتغنى بالسعودية، وتجسد مشاركتها كما يجب أن تكون، وكانت آخر مشاركاتها في "سمرات الثمامة" بالرياض، و"ليلة تركي" في ميدان الدرعية.

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وتشير الفنانة أنغام في هذا السياق في تصريح صحفى إلى أنها ابنة الأغنية السعودية، وتربت على الأغنية الخليجية التي عاصرتها منذ بداية مسيرتها الفنية في نهاية الثمانينيات الميلادية، والتي كرست فيها عطاءها الفني الذي توَّجته بسباق مع الزمن بكثافة وزخم مشاركاتها بالسعودية التي كان آخرها "ليلة ياسر بو علي" في الـ 27 من ديسمبر 2019، وكذلك مشاركتها بالغناء ضمن مهرجان "العود" مع الفنان هاني شاكر.

أما عن الفنانين العرب فيأتي نجوم مصر في مقدمة الفنانين الأكثر مشاركة بالحفلات السعودية، ليتصدر الفنان عمرو دياب والفنان تامر حسني الأسماء العربية المشاركة في حفلات السعودية، بواقع 8 إلى 9 مشاركات تنوعت بتنوع المدن، كالرياض والمنطقة الشرقية والساحل الغربي، ليترك تامر حسني بصمته على "موسم الرياض" في أولى حفلات الموسم في الـ 18 من أكتوبر الماضي 2019، لتكون أولى مشاركاته الفعلية في حفل أُقيم بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة في مارس 2018.

كما هو الحال للفنان عمرو دياب الذي كانت أولى مشاركاته في حفلات "الفورمولا" بالدرعية في الرياض أواخر ديسمبر 2018، بحفل عالمي كبير، لتتوالى حفلاته الغنائية التي فاق الحضور في بعضها أكثر من 30 ألف متفرج.

ويأتي عام 2020 امتدادًا للأعوام الماضية في تكريس حضور النجوم العرب في حفلات السعودية، وكان للفنان العراقي كاظم الساهر نصيب من هذه الحفلات الغنائية التي كان أولها في يوليو من صيف عام 2018، تحديدًا ضمن مظلة "حفلات سوق عكاظ" في الطائف التي شهدت أولى وقفاته الغنائية بالمواويل العراقية.

لتستمر حفلاته الغنائية وتجوب في جولة غنائية باسم "القيصر" بالعام الماضي، تغنى فيها الساهر ما بين جدة والدمام، ليختتمها بالعاصمة الرياض التي حظيت بحضور جماهيري غفير في الصالات الخضراء.

وعلى مسرح الفنان الراحل طلال مداح حظي الفنان كاظم الساهر بحفل غنائي أقيم ضمن حفلات موسم السودة في أبها البهية في الصيف الماضي 2019، ليصدح كاظم بروائعه الغنائية مؤكدًا توهجه على خشبة مسارح الفن السعودية، بما فيها حفل جماهيري كان قد أحياه كاظم ضمن حفلات "موسم جدة"، وجاءت تلك الحفلات للساهر بحضور جماهيري غفير يؤكد شعبيته في الحفلات الغنائية التي تُقام بالسعودية بواقع 6 حفلات غنائية.