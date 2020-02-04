عاجل.. وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي

الثلاثاء 4 فبراير 2020

توفيت الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض ودخولها العناية المركزة أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.



وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، وفاة النجمة إثر أزمة صحية شديدة عادت منها الفترة الأخيرة، مطالبا الدعاء لها بالرحمة.

وكانت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة القديرة نادية لطفي، قد أعلنت قبل أيام تدهور الحالة الصحية للفنانة ودخولها للعناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية وأوتفاع درجة حرارتها بسبب نزلة شعبية.

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وتعد الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت في 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، في الوايلي بالقاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهن السياسية المختلفة وأهمها دورها في حرب 6 أكتوبر، وفضحها لجرائم إسرائيل خلال حصار بيروت.

وتميزت بأن لها مدرسة خاصة فى الأداء التمثيلى، وقدمت للسينما تجارب مهمة فى تاريخها منها ”الخطايا“ مع العندليب عبد الحليم حافظ، إخراج حسن الإمام، و“قصر الشوق“ مع يحيى شاهين، لنجيب محفوظ وإخراج حسن الإمام، و“السمان والخريف“ مع محمود مرسى، قصة نجيب محفوظ، إخراج حسام الدين مصطفى، و“الناصر صلاح الدين“.