عودة الشارقة ورقم الوحدة الأبرز في حصاد الجولة 15 من الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار مساء الأحد على منافسات الجولة 15 في دوري الخليج العربي الإماراتي، التي شهدت تسجيل 14 هدفا في 7 مباريات، وعودة الشارقة، حامل اللقب، لدرب الانتصارات بفوزه على اتحاد كلباء 3-1.
فريق العين كان الأكثر تهديفاً في الجولة، حيث سجل 5 أهداف في مرمى الوصل.
الأشواط الأولى في المباريات شهدت تسجيل 6 أهداف، بينما جاءت 8 أهداف في أحداث الأشواط الثانية في المباريات.
كل مباريات الجولة شهدت تسجيل أهداف باستثناء مباراة شباب الأهلي والفجيرة التي انتهت بلا أهداف.
وأشهر الحكام 24 بطاقة صفراء في وجه اللاعبين، بالإضافة إلى حالة طرد واحدة فقط في الجولة بأكملها.
وأنهى الشارقة سلسلة الهزائم المتتالية، وحقق أول فوز بعد 4 خسائر متتالية، لينهي أطول سلسلة هزائم منذ مايو/أيار 2012.
وحقق الوحدة 4 انتصارات متتالية للمرة الأولى في مشواره بدوري الخليج العربي منذ مايو 2019، بفوزه 1-0 على الجزيرة في ديربي أبوظبي.
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