عودة الشارقة ورقم الوحدة الأبرز في حصاد الجولة 15 من الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار مساء الأحد على منافسات الجولة 15 في دوري الخليج العربي الإماراتي، التي شهدت تسجيل 14 هدفا في 7 مباريات، وعودة الشارقة، حامل اللقب، لدرب الانتصارات بفوزه على اتحاد كلباء 3-1.

فريق العين كان الأكثر تهديفاً في الجولة، حيث سجل 5 أهداف في مرمى الوصل.

الأشواط الأولى في المباريات شهدت تسجيل 6 أهداف، بينما جاءت 8 أهداف في أحداث الأشواط الثانية في المباريات.

كل مباريات الجولة شهدت تسجيل أهداف باستثناء مباراة شباب الأهلي والفجيرة التي انتهت بلا أهداف.

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وأشهر الحكام 24 بطاقة صفراء في وجه اللاعبين، بالإضافة إلى حالة طرد واحدة فقط في الجولة بأكملها.

وأنهى الشارقة سلسلة الهزائم المتتالية، وحقق أول فوز بعد 4 خسائر متتالية، لينهي أطول سلسلة هزائم منذ مايو/أيار 2012.

وحقق الوحدة 4 انتصارات متتالية للمرة الأولى في مشواره بدوري الخليج العربي منذ مايو 2019، بفوزه 1-0 على الجزيرة في ديربي أبوظبي.